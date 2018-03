Info Mostra “Anche la cancellazione è violenza. Le scienziate.” il 12 marzo alle ore 10:30presso il Museo Giardino Geologico "Sandra Forni" sarà inaugurata la mostra che rimarrà visibile fino la 30 marzo 2018 Il 12 marzo alle ore 10:30 si terrà al Museo Giardino Geologico Sandra Forni l’inaugurazione della mostra “Anche la cancellazione è violenza. Le scienziate.” che sarà visibile al pubblico fino al 30 marzo. La mostra ci interroga su quante donne sono state cancellate dai libri di scuola, e quindi dal senso comune, e su quanto questa cancellazione implichi disvalore e costituisca il terreno su cui si innesta la violenza di genere. I pannelli esposti rappresentano una selezione delle biografie di scienziate tratta dalla più ampia mostra realizzata dal collettivo RivoltaPagina e acquisita in modo permanente dal catalogo per le scuole dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna. Il catalogo sarà distribuito durante l'evento. All’inaugurazione, alla presenza dell’Assessora Paola Gazzolo e di due classi IV del Liceo Fermi di Bologna, seguirà, alle ore 11:00, l’incontro Una mostra di parole nascoste… parole da mostrare con Emma Baeri Parisi del collettivo RivoltaPagina che offrirà ai ragazzi e alle ragazze alcuni spunti di riflessione e domande per un uso didattico della mostra. Con la mostra si rinnova la collaborazione tra il MuGG e l’Assemblea Legislativa cui va il nostro ringraziamento per la concessione dell’uso della mostra. Contatti per richiedere la mostra Gloria Evangelisti - Gabinetto del Presidente dell’Assemblea legislativa Viale A. Moro, 50- 40127 Bologna Tel. 051/5275768 E-mail: gabinettopresidenteal@regione.emilia-romagna.it Link e documenti MuGG Museo giardino geologico

Catalogo per le scuole dell’Assemblea Legislativa

