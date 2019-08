Sviluppo sostenibile, comunicare gli obiettivi

La Regione Emilia-Romagna nell'ambito del progetto europeo Shaping Fair Cities, ha pubblicato un bando per sostenere gli enti (Comuni, Città Metropolitane ed Unioni di Comuni) che realizzano campagne di comunicazione e sensibilizzazione per fare conoscere ai cittadini l’Agenda 2030.

In particolare il focus dovrà essere sugli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) prioritari per il progetto: la sostenibilità e la resilienza delle città, l'uguaglianza di genere e l'emancipazione delle donne, la lotta al cambiamento climatico, le società pacifiche e inclusive e il rafforzamento del partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile.

La dotazione complessiva del bando è di € 226.444.

Per la presentazione dei progetti il soggetto proponente dovrà accreditarsi e compilare la domanda entro le ore 17.00 del 20 Settembre 2019 tramite l’applicativo “software della cooperazione” raggiungibile all'indirizzo: https://servizifederati.regione.emilia-romagna.it/BandiCooperazioneInternazionale/

Per approfondire:

Consulta il bando (pdf, 461.1 KB)

Scarica:

Scopri di più sul progetto Shaping Fair Cities