Parco dei Sassi di Roccamalatina, riapertura dei Centri visita

Dopo la chiusura invernale, riapre i battenti il Centro visita del Parco regionale dei Sassi di Roccamalatina, porta d’accesso e biglietteria per la salita al Sasso della Croce. Il Centro apre però solo in funzione di ufficio informazioni, in quanto sono in via di completamento i lavori di ristrutturazione dell’edificio storico a ridosso dei Sassi, destinato a ospitare prossimamente il proprio il nuovo Centro visite. Come tradizione, la spettacolare salita al Sasso della Croce sarà aperta tutti i festivi e prefestivi fino all’autunno, mentre nel periodo estivo lo sarà tutti i giorni (orari 10-12 e 13-19).

L’altro Centro visita del Parco Sassi, quello del Fontanazzo a Pieve di Trebbio, invece, aprirà domenica 21 aprile, giorno di Pasqua, con orario continuato dalle ore 10 alle 18, tutti i giorni festivi fino a settembre. Il Fontanazzo è anche la sede operativa del Parco, pertanto, nei giorni feriali e in orari d’ufficio, funziona sempre come reception informativa. Qui, oltre a trovare informazioni sui Parchi dell’Emilia Centrale, i visitatori potranno acquistare cartine e gadget del Parco dei Sassi.