La Green Economy in Emilia-Romagna, online il nuovo rapporto 2018

E' disponibile online sul sito di ERVET il documento “La Green Economy in Emilia-Romagna”, frutto delle attività condotte dall’Osservatorio GreenER nel corso del 2018.

Il documento, già in parte presentato in occasione degli Stati Generali della Green Economy del 30 ottobre scorso, fornisce un quadro aggiornato della Green Economy regionale, grazie alle elaborazioni del database GreenER che conta ad oggi quasi 5.500 aziende, nonché agli esiti dell’indagine tramite questionario condotta nel corso del 2018, su un campione di 2.000 imprese del territorio regionale.

Il quadro che si delinea mostra un universo delle aziende green è sempre più vasto e differenziato, per tipologia di iniziativa messa in atto: si tratta di imprese mediamente più resilienti e “in salute” delle imprese non green, come dimostrano i dati di tipo economico analizzati (vedi le immagini in galleria per alcuni dati economici riportati in forma sintetica).

