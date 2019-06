Al via la prima edizione di "I love Cammini Emilia Romagna"

Ai nastri di partenza l'iniziativa "I love Cammini Emilia Romagna", 12 passeggiate in tutta la regione, da Piacenza a Rimini, adatte a tutti, in compagnia di una guida ufficiale AIGAE (Associazione italiana guide escursionistiche). Le uscite, in programma fino al 30 settembre, sono state pensate per far scoprire gli splendidi cammini storici e naturalistici del territorio, con tanto di merenda dedicata ai prodotti tipici.

Sabato 6 luglio l'appuntamento è con una passeggiata sull’Alta Via dei Parchi: un anello di 8 km nel Parco del Corno alle Scale dal Lago del Cavone al lago Scaffaiolo dove si potrà pranzare in uno dei rifugi storici più antichi d’Italia, il Duca degli Abruzzi. Panorami sul crinale appenninico tosco-emiliano-romagnolo e sulle Alpi Apuane; laghi d’alta quota, praterie oltre il limite degli alberi con splendide fioriture e mirtilli.

Bastano un’idonea attrezzatura da camminata, scarpe comode e vestiti adeguati, compresa giacca impermeabile nel caso di pioggia, acqua in abbondanza e si è già pronti per prenotarsi a uno dei week end gratuiti della prima edizione di “I love Cammini Emilia Romagna 2019”.

Le passeggiate non superano mai i 10 km e sono adatti a tutti. Si parte verso le 9.30 del mattino e si rientra nel pomeriggio. Ogni rientro è stato calcolato in modo da permettere di prendere (se si vuole) i mezzi pubblici per tornare a casa. Unico obbligo per i partecipanti: prenotarsi sul sito camminiemiliaromagna.it perché i posti hanno un numero chiuso.

L’iniziativa è promossa da APT Servizi Emilia-Romagna in collaborazione con la Conferenza Episcopale Emilia-Romagna; le passeggiate sono organizzate dai singoli Cammini dell’Emilia-Romagna in collaborazione con l’Associazione AIGAE.

Ecco il calendario delle escursioni di “I love Cammini Emilia-Romagna 2019” ancora prenotabili:

Domenica 23 giugno Via degli Dei. 8 km da Bologna a Casalecchio di Reno

Sabato 6 luglio Anello 8 km nel Parco del Corno alle Scale e Alta Via dei Parchi

Domenica 1° settembre Via Romea Germanica percorso ad anello a Galeata

Sabato 7 settembre Via Francigena. 10,4km da Cassio a Berceto (Pr) fra boschi e mulattiere

Domenica 8 settembre Via degli Abati Camminata ad anello 9 km a Bardi (Pr)

Sabato 14 settembre Via Francigena. 21 km in campagna da Pontenure a Fiorenzuola (Pc)

Domenica 15 settembre Via Matildica Volto Santo. 7,5 km Marola -Castello delle Carpinete (Re)

Sabato 21 settembre Via di Linari. 5 km trekking urbano a Parma

Domenica 22 settembre Via Romea Germanica Imperiale 7 km da Pavullo (Mo) a Montecreto (Mo)

Sabato 28 settembre: Cammino San Francesco da Rimini a La Verna (7 km)