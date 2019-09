Nuovo rapporto sulle frane avvenute tra ottobre 2017 e settembre 2018

Rapporti sulle frane

Rapporti sulle frane avvenute in Emilia Romagna, resoconti sintetici dei principali dissesti idrogeologici avvenuti sul territorio regionale. Le informazioni riportate derivano da sopralluoghi diretti, cronache di stampa, dati ricavati da relazioni tecniche e note di pubbliche amministrazioni, pervenute all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, o dalla Agenzia stessa direttamente realizzati in occasione di eventi significativi o dell’elaborazione delle Ordinanze di Protezione Civile. Alla Agenzia il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale fornisce supporto tecnico per la valutazione del rischio idrogeologico.