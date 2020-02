Turismo sostenibile, al via una piattaforma online per tutti i professionisti del settore

Si chiama "CEETO Network" la nuova piattaforma online, promossa nell'ambito del progetto CEETO: ˝Central Europe Eco-TOurism: Tools for Nature Protection˝, che punta a mettere in contatto e a favorire il dialogo tra tutti i professionisti della conservazione della natura e del turismo sostenibile in Europa.

La piattaforma online, di facile utilizzo, varca ora i confini del progetto e si apre a tutti coloro che lavorano o hanno a che fare col settore del turismo sostenibile.

L'iscrizione alla piattaforma online è gratuita e offre un'opportunità di confronto, sia pubblico sia privato, sul tema del turismo sostenibile attraverso lo scambio e il trasferimento di conoscenze, idee, casi di studio (realizzati o in corso), metodologie, interessi e visioni legati allo sviluppo e alla gestione di soluzioni turistiche sostenibili, contribuire allo sviluppo delle relazioni esistenti, coinvolgere le comunità locali, creare nuove sinergie e, magari, dar vita a nuovi progetti condivisi.