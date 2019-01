10 candeline per “I mercoledì dell’Archivio”

Al via la decima edizione de "I mercoledì dell'archivio", un’iniziativa avviata nel 2015 dall’Archivio cartografico regionale (Servizio Statistica, Comunicazione, Servizi Informativi Geografici, Partecipazione - SSIG) in collaborazione con il Servizio Geologico Sismico e dei Suoli (SGSS) e il Servizio aree protette, foreste e sviluppo della montagna (SPRF) della Regione Emilia-Romagna.

Si parte il 13 febbraio e si va avanti fino al 10 aprile con 6 incontri in aula che spazieranno dalla micologia all’ornitologia, alla geologia e al patrimonio storico e culturale. Alcuni graditissimi ritorni tra i relatori ma anche alcune novità: in quest'edizione, le guide diventeranno sempre più protagoniste!

La prima lezione sulla micologia sarà tenuta dalla guida ambientale escursionistica Stefano Belacchi, Coordinatore Emilia-Romagna e Consigliere nazionale AIGAE, per poi proseguire, il 27 marzo, con un incontro in cui collaboratori regionali e guide si confronteranno per costruire un approccio condiviso alla narrazione del territorio. Infine, non mancheranno i festeggiamenti per essere giunti sino al traguardo della decima edizione con un programma di escursioni che verrà svelato al più presto!

Tutti gli incontri si svolgono dalle ore 10:00, presso la sede dell'Archivio Cartografico regionale (Viale A. Moro, 28 – Bologna), e sono rivolti a un pubblico specializzato: guide ambientali-escursionistiche, guardie ecologiche volontarie, educatori ambientali, professionisti e studenti universitari.

La registrazione è gratuita e obbligatoria cliccando sull'evento al quale si intende partecipare e compilando il modulo di iscrizione on line.

L'iniziativa ha il patrocinio del Club Alpino Italiano Emilia-Romagna. Ai partecipanti verrà consegnato un attestato riconosciuto dall’AIGAE per il rilascio dei crediti formativi.

