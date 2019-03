Acquisti verdi, al via la formazione in e-learning del progetto LIFE Prepair

E' ai nastri di partenza il percorso di formazione in e-learning del progetto europeo LIFE Prepair dedicato all’applicazione dei criteri ambientali minimi negli acquisti verdi della pubblica Amministrazione.

I CAM per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, adottati con Decreto ministeriale dell’11 ottobre 2017, sono indicazioni e prescrizioni specifiche di carattere tecnico, il cui utilizzo nei bandi di gara e nelle procedure d’acquisto (specifiche tecniche, punteggi premianti, condizioni di esecuzione del contratto, requisiti di qualificazione del prodotto) va preventivamente approfondito per garantire la preparazione di documenti di gara e strumenti di verifica e di controllo.

Questo corso fornisce indicazioni operative sull'adozione dei criteri ambientali minimi, alla luce della normativa vigente, offre strumenti per l’applicazione corretta e accompagna le pubbliche Amministrazioni a rispettare questo obbligo.

Le esperienze applicative in questo settore sono ancora limitate, dal momento che questo tema presenta una serie di difficoltà, dall’inserimento dei criteri in fase di progettazione, alla necessità di interagire con i diversi livelli di pianificazione urbanistica e territoriale. Da qui l’importanza di estendere le conoscenze dei CAM ai liberi professionisti, chiamati alla progettazione.

Il corso è strutturato in tre sezioni: la prima introduce le disposizioni normative per gli acquisti verdi del codice degli appalti; la seconda fornisce indicazioni operative per spiegare al meglio l’ambito di applicazione del CAM Edilizia e la terza sezione tratta i sistemi di verifica quali le certificazioni ambientali.

L'iniziativa formativa è realizzata in tre edizioni della durata di due mesi ciascuna, ed è rivolto ai tecnici della pubblica Amministrazione e ai liberi professionisti.

Il corso darà diritto al rilascio di 4 CFP per gli architetti e di 4 CFP per i geometri.

Questo percorso è il primo e-learning formativo dedicato al green public procurement del progetto LIFE Prepair che vede direttamente coinvolte le regioni Emilia-Romagna, Veneto, Piemonte Friuli e la Provincia Autonoma di Trento. Le attività prevedono la realizzazione di altri strumenti e iniziative formative che si concentreranno sui seguenti temi: servizi energetici negli edifici e illuminazione pubblica (2019); trasporti e apparecchi elettrici ed elettronici (2020).

La Regione Emilia-Romagna è impegnata dal 2009 in attività di promozione degli acquisti verdi sul proprio territorio attraverso una serie di misure e strumenti programmati nel Piano per la sostenibilità degli acquisti in Emilia-Romagna (DAL n.108/2017).

Per maggiori informazioni: