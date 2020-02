La qualità dell'aria in Emilia-Romagna, i dati 2019 nella relazione di Arpae

E' disponibile online la relazione di Arpae Emilia-Romagna sui dati relativi alla qualità dell'aria nel 2019. Le concentrazioni medie per quasi tutti gli inquinanti in Emilia-Romagna sono state pressoché analoghe a quelle osservate nel 2018 nonostante condizioni meteorologiche un po’ più sfavorevoli rispetto all´anno precedente.

PM10 e PM 2.5. La meteorologia ha fortemente influenzato il numero dei superamenti giornalieri: il valore limite giornaliero di PM10 (50 μg/m3), è stato infatti superato, nel 2019, per oltre 35 giorni (numero massimo definito dalla norma vigente) in 17 delle 43 stazioni della rete di monitoraggio regionale. La media annua di PM10 è stata inferiore ai limiti di legge (40 µg/m3) in tutte le stazioni che la misurano.

Analogamente, il valore limite annuale di PM2.5 (25 μg/m3), non è stato superato in nessuna stazione e la media annuale su tutte le stazioni risulta in leggera diminuzione.

Biossido di azoto. Nel 2019 la media annuale di biossido di azoto (NO 2 ) su tutte le stazioni mostra valori in linea con quelle dell’anno precedente. Il limite sulla media annuale (40 μg/m3) di NO2 è stato superato in 4 delle 47 stazioni che lo misurano. Non si evidenziano superamenti del valore limite orario (200 μg/m3 da non superare per più di 18 ore).

Ozono. Per quanto riguarda l’ozono l’estate 2019, nonostante non sia mai stato superata la soglia di allarme, continua a mostrare criticità così come osservato negli anni precedenti, in quanto le concentrazioni rilevate e il numero di superamenti delle soglie hanno superato gli obiettivi previsti dalla legge, a causa di condizioni meteo climatiche favorevoli alla formazione di questo inquinante.

I valori degli altri inquinanti (biossido di zolfo, benzene e monossido di carbonio) sono rimasti entro i limiti di legge in tutte le stazioni di rilevamento.