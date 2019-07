Il bosco come risorsa ambientale ed economica: le misure forestali del Piano di Sviluppo Rurale per la valorizzazione delle foreste dell'Appennino romagnolo

E’ tempo di bilanci, non solo di quelli finanziari ma anche ambientali.

Per questo la Regione Emilia-Romagna intende illustrare gli interventi realizzati nell’Appennino forlivese e cesenate in campo forestale nel corso della programmazione dei fondi comunitari 2014-2020 per tirare così le somme del lavoro svolto e per individuare gli obiettivi futuri.

Gli assessorati regionali al Bilancio e alla Difesa del Suolo e Politiche Ambientali hanno così promosso, con la collaborazione della Società Romagna Acque, il convegno "Il bosco come risorsa ambientale ed economica" che si terrà venerdì 19 luglio 2019 dalle ore 9.30 alle ore 13.30 presso il Centro Operativo di Romagna Acque, in località Capaccio di Santa Sofia (FC).

L’incontro sarà anche l’occasione per presentare il nuovo Regolamento Forestale Regionale e sottolineare l’impegno dell’Amministrazione regionale per la futura gestione del demanio forestale presente in Provincia di Forlì-Cesena.

Scarica il programma del convegno (pdf, 432.6 KB)