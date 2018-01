Info Subsidenza e mareggiate: analisi degli impatti prodotti Sulla rivista European Geoscienes Union si parla dello studio sugli effetti di subsidenza e innalzamento del mare al 2100 Tweet Tweet Le aree costiere sono zone molto sensibili agli effetti prodotti dai cambiamenti climatici e in particolare all’innalzamento del livello del mare. La costa della Regione Emilia-Romagna, afflitta da tassi di subsidenza naturali e antropici localmente considerevoli, può essere particolarmente esposta a questi fenomeni. Per questo motivo il Servizio Geologico Sismico e dei suoli della Regione, in collaborazione con l’Università di Urbino, ha realizzato un’analisi dei possibili impatti, al 2100, prodotti dall’ effetto combinato di subsidenza e innalzamento del livello del mare. In particolare è stato considerato attentamente il possibile aumento delle aree esposte ai fenomeni di inondazione marina in caso di eventi di mareggiata con tempo di ritorno = 100 anni (scenario P2 delle mappe di pericolosità elaborate ai sensi del decreto legislativo 49/2010). Si tratta di un lavoro a scala regionale, che offre risultati interessanti sui settori in cui concentrare maggiormente l’attenzione nella futura pianificazione territoriale e degli interventi. Il lavoro scientifico è pubblicato sulla rivista on-line Natural Hazards Earth System Science. Sea-level rise along the Emilia-Romagna coast (Northern Italy) in 2100: scenarios and impacts

Luisa Perini, Lorenzo Calabrese, Paolo Luciani, Marco Olivieri, Gaia Galassie & Giorgio Spada