“AAA sperimentatori cercasi” per Castwater Infoday

Il 10 maggio, alle ore 15 presso il Palazzo del Turismo Piazzale Fellini, 3 a Rimini la Regione Emilia-Romagna - Assessorato al Turismo e Commercio, partner del progetto europeo Interreg MED CASTWATER, organizza, in collaborazione con il Comune di Rimini, "Castwater Infoday", dedicato alle imprese interessate a rendere la loro attività più "eco-friendly": Il Progetto CASTWATER mira a promuovere l'efficienza idrica nelle strutture turistiche (hotel, camping, stabilimenti balneari, parchi a tema, ristorazione). Uno dei risultati del progetto è lo sviluppo di una WEB APP innovativa, gratuita e riservata agli operatori turistici, che consentirà loro di monitorare e gestire in modo semplice ed efficace i propri consumi idrici e di pianificare interventi volti ad ottenere la massima efficienza. CASTWATER Infoday sarà l'occasione per raccogliere le prime disponibilità da parte degli operatori turistici a sperimentare, sempre gratuitamente, la WEB APP, le cui principali caratteristiche saranno illustrate nel corso dell'incontro insieme all'importanza della partecipazione delle imprese nella fase di sperimentazione. Il programma Andrea Corsini, Assessore al Turismo e Commercio della Regione Emilia-Romagna, introdurrà le strategie adottate dalla Regione sul turismo sostenibile, tema all'interno del quale si inserisce il progetto. Paola Bissi, Responsabile del Servizio Turismo, Commercio e Sport della Regione Emilia-Romagna esporrà i contenuti e gli obiettivi di CASTWATER, delineandone il percorso di sviluppo presente e futuro. Seguirà un'illustrazione delle principali tecnologie presenti sul mercato per ottenere in modo semplice e veloce un risparmio idrico nel settore Ho.Re.Ca, a cura di Filippo Lenzerini di Punto 3, esperto in turismo sostenibile. Un momento di particolare interesse sarà la testimonianza di tre operatori turistici della riviera romagnola (un albergo, un ristorante e uno stabilimento balneare) che racconteranno la loro esperienza nella realizzazione di strutture efficienti dal punto di vista idrico, le soluzioni adottate e i conseguenti vantaggi, anche economici, ottenuti. Inoltre, uno spazio sarà dedicato alla raccolta delle opinioni dei rappresentanti delle imprese turistiche e dei partecipanti, utile allo sviluppo di successive azioni di progetto. Anna Montini, Assessore Ambiente, Sviluppo Sostenibile e Blue economy del Comune di Rimini concluderà l'incontro. Efficienza idrica delle strutture turistiche: un tema di grande attualità Da un lato, i consumatori sono sempre più attenti alla sostenibilità nella scelta del soggiorno, tanto che anche le principali OTA si stanno adeguando in tal senso: TripAdvisor – il più famoso sito di recensioni di viaggio – ha adottato il programma gratuito Eco Leader (che permette l'individuazione di strutture impegnate sugli aspetti riguardanti l'ecosostenibilità suddividendole in differenti livelli), mentre Booking.com ha realizzato un report sul Turismo Sostenibile per individuare i principali trend di scelta. Dall'altro lato, cresce l'attenzione istituzionale verso il tema della gestione delle risorse idriche, come dimostra l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, nella quale il tema dell'efficienza idrica è stato inserito nell'obiettivo 6 con un chiaro invito alle organizzazioni pubbliche e private ad affrontare il problema della scarsità d'acqua che si prevede caratterizzerà il nostro Pianeta nel medio periodo. La partecipazione è pubblica e gratuita, ma è gradita l'iscrizione. Programma e modulo iscrizione CASTWATER sito della Regione Emilia-Romagna