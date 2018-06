Info Confronto tra strumenti e nuove procedure sul rischio di alluvione 18 giugno in Regione il "National Networking Meeting" del Progetto Life Primes “Preventing flooding RIsks by Making resilient communitiES” Tweet Tweet Creare un momento di confronto e sinergia tra sistemi di protezione civile di livello regionale e nazionale, progetti europei, università ed esperti europei sul tema della innovazione nella gestione del rischio di alluvione, è la finalità di questa giornata nella quale la sperimentazione si concentra in particolare su due aspetti: lo sviluppo di nuovi strumenti (tools) per la comunicazione del rischio e la gestione in caso di fenomeni alluvionali;

la messa a punto di nuove procedure, condivise con la cittadinanza e omogenee anche a scala interregionale. La Conferenza in programma vede una prima sessione in plenaria durante la mattinata nella quale ospiti e relatori parleranno della gestione del rischio di alluvioni nel quadro della Direttiva 2007/60/CE secondo punti di vista diversi e stimolanti e due distinte sessioni pomeridiane di lavoro e discussione partecipata ad invito alla presenza di esperti invitati dal mondo della protezione civile e dei progetti europei, per guardare al futuro e riflettere su possibili azioni di miglioramento degli strumenti informativi e di coinvolgimento dei cittadini, chiudendo, infine, con i risultati emersi e nuove proposte. Il meeting è rivolto al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, alle Regioni e Protezioni civili regionali e comunali, Centri funzionali, Autorità di distretto, università, progetti facenti parte della rete di networking di Primes, organismi europei ed esperti attivi sui temi centrali trattati. L'evento si svolgerà nelle sale B, C e D della Terza Torre della Regione Emilia-Romagna in Viale della Fiera, 8 a Bologna. Programma giornata Locandina È richiesta l'iscrizione online: modulo di iscrizione Brochure Presentazione Per maggiori informazioni sul Progetto Primes: www.lifeprimes.eu Tel. 0515276811