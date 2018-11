Geodiversità, al via i contributi per il 2019

La Regione ha dato il via a nuovi contributi previsti dalla legge per la conservazione e la valorizzazione della geodiversità in Emilia-Romagna (L.R. 9/2006), stabilendo criteri, termini e modalità per l'assegnazione e la liquidazione delle risorse per l'anno 2019.

C'è tempo fino al 30 gennaio 2019 per gli Enti e i soggetti interessati per presentare domanda.

Per il 2019 i contributi saranno concessi per progetti e programmi da concludere entro lo stesso anno. Nel caso in cui le iniziative presentate avessero respiro pluriennale sarà finanziata comunque solo la parte relativa all’annualità 2019.

Per informazioni dettagliate è possibile consultare il Bando - Contributi per la conservazione e la valorizzazione della geodiversità – annualità 2019.

Documenti

D.G.R. n. 251 del 26/02/2018

Approvazione per l'anno 2017 di criteri, termini e modalità per l'assegnazione, la concessione e liquidazione dei contributi di cui alla L.R. 10 luglio 2006, n.9 e ss.mm.

Approvazione per l'anno 2017 di criteri, termini e modalità per l'assegnazione, la concessione e liquidazione dei contributi di cui alla L.R. 10 luglio 2006, n.9 e ss.mm. BURERT n. 67 del 21 marzo 1018

Contatti

Servizio Geologico Sismico e dei suoli

051 527 4792, segrgeol@postacert.regione.emilia-romagna.it