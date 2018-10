Contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico

Conoscere il territorio per prevenire e mitigare il rischio sismico: è questo l’obiettivo per cui la Regione mette a disposizione contributi per avviare studi di microzonazione sismica, cioè la suddivisione dettagliata del territorio in base al comportamento dei terreni durante un evento sismico e ai possibili effetti indotti dallo scuotimento.

Per accedere al finanziamento regionale, gli Enti locali interessati dovranno presentare la domanda entro il 31 ottobre prossimo.

La settima annualità dei contributi per realizzare interventi di prevenzione del rischio sismico, previsti dall' art. 11 del DL 28 aprile 2009, n. 39 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 24 giugno 2009), è stata disciplinata con l' Ordinanza del capo Dipartimento della Protezione Civile n. 532, pubblicata sul n. 169 della G.U. del 23 luglio 2018.

Possono presentare domanda

Comuni che non hanno ancora realizzato studi di microzonazione sismica per l'adeguamento degli strumenti urbanistici;

Comuni che, in base ai risultati degli studi di livelli 1 o 2, intendano procedere alla realizzazione di studi di 3 livello;

Comuni che hanno realizzato studi di microzonazione sismica ai sensi dell'OPCM 3907/2010 e OPCM 4007/2012 privi dell'analisi della Condizione limite per l'Emergenza.

Come presentare domanda

Per la domanda va utilizzato il modulo predisposto, che va inviato via PEC all'indirizzo segrgeol@postacert.regione.emilia-romagna.it all'attenzione del Dott. Luca Martelli (051 - 5274360)

Documenti e link