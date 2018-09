Dati aperti, è online il nuovo Catalogo dell’informazione “minERva”

Tutti i dati dai settori programmazione territoriale, ambiente e mobilità della Regione sono ora disponibili online in formato aperto sul nuovo Catalogo dell’informazione “minERva”. Un corposo lavoro di raccolta e catalogazione di circa 500 banche dati, organizzate in circa 380 dataset, messe a disposizione di tutti, tecnici del settore e cittadini. La presentazione del Catalogo si è tenuta il 24 settembre a Bologna nella sede della Regione.

Sono disponibili anche gli interventi dei relatori al convegno e la registrazione video dell’evento.

Il progetto "minERva” è in linea con l’articolo 52 del Codice dell’amministrazione digitale, che prevede che le Amministrazioni pubbliche “aprano” i propri dati rendendoli disponibili a cittadini e imprese, e con l’adozione del “FOIA” (Freedom of Information act” – decreto legislativo n. 97 del 2016), che rafforza ulteriormente questo percorso. Quest’iniziativa si colloca inoltre nell’ambito delle linee d’azione della Regione, che da tempo ha avviato iniziative per aprire i propri dati, muovendosi nell’ambito dell'Agenda Digitale Emilia-Romagna.

