Info Emilia-Romagna: la dimensione regionale dell’Economia Circolare Un incontro a Bologna il 3 luglio per comprendere le politiche in atto e i risultati raggiunti Tweet Tweet L’Economia Circolare è oggi una prospettiva che si sta affermando con forza e la sua applicazione, in termini generali, è chiara e convincente. Ma quando l’Economia Circolare si traduce in azioni concrete essa deve fare i conti con il contesto territoriale nel quale si opera, con le soluzioni tecniche e le formule economiche da adottare, le convenzioni e i modelli partecipativi in grado di promuovere nuovi patti sociali con la collettività. La Regione Emilia-Romagna ha attivato numerose iniziative che rispondono a questa strategia: dalla Legge Regionale sull’Economia circolare, al Forum permanente cui partecipano tutti i rappresentanti della collettività locale fino alla recente Legge Regionale sull’Urbanistica (LR 24/2017). Il prossimo 3 luglio a Bologna (viale Aldo Moro 30, Aula Magna) la Regione, col supporto di Edizioni Ambiente e del Centro Materia Rinnovabile, organizza un incontro volto a trasmettere ai cittadini e alle Istituzioni il significato di numerose azioni dell’Amministrazione regionale che oggi sono riconosciute come “sostenibili” ma delle quali spesso non viene percepita la visione unitaria. L’incontro, attraverso contributi di idee e racconti di esperienze concrete, è l’occasione per mostrare la penetrazione reale dell’Economia circolare nel tessuto industriale e sociale del territorio, con un approfondimento specifico sulle politiche di limitazione del consumo di suolo e sulle nuove prospettive di sostenibilità e valorizzazione dei materiali nell’edilizia e nelle infrastrutture. Il convegno è suddiviso in quattro momenti di inquadramento generale seguiti da due Panel di discussione.

Qui il Programma Modulo di iscrizione all'evento Save the date Azioni sul documento Stampa