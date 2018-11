Info Alberi monumentali, la Regione presenta il calendario IBC per il 2019 Appuntamento il 21 novembre a Bologna. Andrea Scardova offre una selezione di foto sugli esemplari presenti in Emilia-Romagna Tweet Tweet "Fotografare alberi": è il titolo dell'incontro promosso dalla Regione Emilia-Romagna per presentare il calendario 2019 dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali (IBC), che quest'anno propone una selezione degli alberi monumentali d’Italia presenti in Emilia-Romagna negli scatti di Andrea Scardova, fotografo dell'Istituto. L'appuntamento è a Bologna, mercoledì 21 novembre, Giornata Nazionale degli Alberi, alle ore 17.30, alla biblioteca G. Guglielmi. I presenti riceveranno il calendario in omaggio. PROGRAMMA Introduce Laura Moro , direttore IBC

, direttore IBC Intervengono: Elena Chiavegato , Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna

, Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia-Romagna Il censimento degli Alberi Monumentali d’Italia in Emilia-Romagna Rosella Ghedini , IBC, Servizio Beni Architettonici e Ambientali

, IBC, Servizio Beni Architettonici e Ambientali Giganti protetti nel calendario IBC Emilio Veggetti , fotografo e collezionista

, fotografo e collezionista Viaggio fotografico alla scoperta dei grandi alberi dell’Appennino Bolognese Coordina Carlo Tovoli, IBC Per maggiori informazioni: L'invito alla presentazione del calendario IBC 2019. Azioni sul documento Stampa