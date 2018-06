Info Logo "Carrello verde", l'Assessore Gazzolo in visita al Conad di Castenaso La sostenibilità inizia dal carrello della spesa. Grazie ai 71 punti vendita green presenti in regione Tweet Tweet Grande attenzione alla riduzione dei rifiuti e al risparmio di energia, con l’uso di fonti rinnovabili; meno sprechi e un’offerta di prodotti a minor impatto. È la carta d’identità del punto vendita Conad di Castenaso di via Tosarelli, visitato stamattina dall’assessore regionale all’ambiente Paola Gazzolo e da Giovanni Monti, Presidente Legacoop Emilia-Romagna. Domani nuova tappa a San Lazzaro di Savena, alla Coop di Via Martiri delle Foibe n. 59 (ore 10 e 30). Il due negozi rientrano nella rete di 71 punti vendita della grande distribuzione che espongono il logo “Carrello verde”, creato dalla Regione per premiare l’impegno e le iniziative destinate a proteggere l'ambiente e a promuovere la sostenibilità nel settore del commercio. Gli esercizi commerciali certificati sono distribuiti sull’intero territorio: la provincia con il maggior numero di attività commerciali iscritte è Bologna con 35 punti vendita, seguita da Modena con 15, Ferrara con 8, Ravenna con 4, Reggio con 3, chiudono Parma e Rimini con 2 punti vendita ciascuna e le province di Piacenza e Forlì/Cesena con un punto vendita a testa. “La sostenibilità inizia dal carrello della spesa”, spiega l’assessore Paola Gazzolo. “Grazie ai 71 punti vendita green presenti in Regione: l’alleanza con la grande distribuzione è fondamentale per raggiungere perfomance ambientali sempre migliori”. “L’obiettivo del logo Carrello verde è appunto accrescere l’informazione e la sensibilizzazione su temi dirimenti quali le scelte costruttive e impiantistiche degli esercizi commerciali, la chiusura di banchi frigo con sportelli isolanti, l’utilizzo di materiale biodegradabile, l’abbandono progressivo della plastica e la riduzione degli imballaggi. Tutti elementi propri del punto vendita di Castenaso e condivisi, in misura totale o parziale, dagli altri che compongono la rete regionale: vogliamo estenderla sempre più perché ne va della sostenibilità della nostra terra”. Il Sistema di qualificazione ambientale Il sistema di attribuzione del logo “Carrello verde”, regolamentato da uno specifico disciplinare, è uno strumento volontario a cui i punti vendita possono chiedere di aderire dichiarando il possesso dei requisiti previsti. Gli esercizi commerciali che aderiscono sono riconoscibili dal “carrello verde” che deve essere esposto nel punto vendita e può essere utilizzato nei diversi materiali informativi. Il sistema è articolato su tre livelli di efficienza: oro, argento e bronzo, ma in via sperimentale quest’anno sarà rilasciato in un'unica versione. Periodicamente la Regione controllerà e certificherà che ii requisiti siano rispettati, in un’ottica di miglioramento continuo: dopo aver avviato il processo, si prevede di mantenerlo ed accrescere in modo progressivo i risultati dei vari negozi. L'elenco completo dei punti vendita è disponibile online sul portale regionale Ambiente. Azioni sul documento Stampa