Nuovi termini per gli aspiranti tecnici in acustica diplomati

Il 31 agosto 2018 scade, per gli aspiranti tecnici in acustica diplomati, il termine per la comunicazione di avvio delle attività. Con l'emanazione del Decreto Legislativo n. 42/2017, ed entrato in vigore il 19 aprile 2017, sono state apportate significative modifiche alla legge n. 447/95, in particolare per quanto concerne il riconoscimento della figura professionale di Tecnico Competente in Acustica (TCA). E' stato istituito l'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere tale professione presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), sulla base dei dati inseriti dalle Regioni. L'elenco deve contenere il cognome, il nome, il titolo di studio, il luogo e la data di nascita, la residenza, la nazionalità, il numero di iscrizione (a cura del MATTM) e gli estremi del provvedimento di riconoscimento della qualifica. Con riferimento a quest'ultimo devono essere indicati l'Ente responsabile, il tipo di provvedimento (delibera, determina, etc.) e il numero dello stesso. Gli interessati possono richiedere la non pubblicazione nell'elenco di alcuni dati, a meno di: nome, cognome, titolo di studio e numero di iscrizione, i quali rimangono obbligatori per tutti. Possono inoltre richiedere la pubblicazione di informazioni facoltative quali l'indirizzo civico, l'indirizzo e-mail, i numeri telefonici, profili social (facebook, twitter, youtube, etc.). Per maggiori informazioni