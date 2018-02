Qualità dell’aria, al via i nuovi bollettini sul sito di Arpae

I valori di tutti gli inquinanti giorno per giorno per stazione, suddivise per provincia, area geografica e comprendenti anche le stazioni locali. Sono queste le novità introdotte con i nuovi bollettini della qualità dell’aria, disponibili a partire da lunedì 12 febbraio 2018 sul sito di Arpae. Le stazioni interessate sono 61, la totalità di quelle controllate da Arpae: le 47 della rete regionale dell’Emilia-Romagna più le 14 locali. I sette inquinanti monitorati sono PM10, PM2.5, biossido d’azoto (NO2), ozono (O3), benzene, monossido di carbonio (CO) e biossido di zolfo (SO2). Per ognuno di questi, oltre al valore registrato, nei bollettini sono evidenziati in colore arancio i superamenti dei limiti giornalieri nonché indicati i superamenti progressivi dal primo gennaio. Per i più curiosi, sarà possibile scegliere il giorno d’interesse ed andare indietro nel tempo fino al primo gennaio del 2015.

Il formato utilizzato è ora lo stesso per la situazione riassuntiva regionale e provinciale, la leggibilità è migliorata con il raggruppamento degli inquinanti per stazione, organizzate questa per zona e agglomerato di appartenenza, in modo da meglio rappresentare i diversi territori. Le stazioni locali invece, sono state collocate sul territorio con l’obiettivo di valutare eventuali impatti sulla qualità dell’aria prodotti da specifiche fonti di emissione, come impianti industriali ed altre infrastrutture. A fondo pagina sono inoltre riportati orario e modalità di validazione dei dati, oltre alle soglie e ai limiti di legge riferiti a ciascun inquinante. Ulteriori informazioni relative alla qualità dell’aria per provincia (IQA, caratteristiche stazioni, report locali, possibilità di scaricare i dati) continuano a essere disponibili dai link riportati in ciascun bollettino locale.

