"Rebus" al World forum on urban Forests 2018

La Regione Emilia-Romagna, con il progetto/laboratorio REBUS®, parteciperà a Mantova al World Forum on Urban Forests 2018 con due appuntamenti:

il 29 novembre all'interno della sessione di incontro "Changing People", con l'intervento 'REBUS® [REnovation of public Buildings and Urban Spaces]: a method for designing resilient cities by implementing Nature based Solutions) al Teatro sociale, mentre dal 28 novembre al 9 dicembre tra gli eventi pubblici, con la mostra "Città per le persone", a Palazzo d'Arco, con visite guidate in italiano e inglese.

Il progetto REBUS®, acronimo di REnovation of public Buildings and Urban Spaces, è un percorso formativo ed un laboratorio sulla rigenerazione urbana per la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici, promosso dalla Regione Emilia-Romagna con CNR Ibimet, Politecnico di Milano, Consorzio ProAmbiente, progetto Republic-Med.

Il Forum

Il World forum on Urban Forest è il primo forum mondiale sulla #forestazioneurbana. L'evento, che vede la partecipazione di ricercatori, Università, amministrazioni pubbliche e professionisti, è promosso dalla #FAO e organizzato in Italia dal Comune di Mantova, SISEF e PolitecnicoMilano. Il sito bit.ly/WFUF-2018 è in costante aggiornamento.

La mostra "Città per le persone"

Dal 28 novembre al 9 dicembre a Palazzo d’Arco illustra le conseguenze che i cambiamenti climatici possono generare nell’ambiente urbano e suggerisce le possibili soluzioni, attingendo dalle migliori pratiche, dalla Soluzioni basate sulla Natura a progetti urbani e casi studio, selezionati in ambito europeo.

La mostra, ad ingresso gratuito, è visitabile dal 28.11 al 9.12.2018 a Palazzo d’Arco, Piazza Carlo d’Arco, 4, dal martedì alla domenica, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00. E' fruibile anche in inglese con QR code. Inoltre, durante i giorni di Forum, dal 28.11 al 1.12, sono previste visite guidate gratuite in italiano (ore 10.00) e in inglese (ore 15.00). Per gruppi (minimo 5 persone) è possibile prenotare visite guidate (ore 11.30 inglese - ore 16.30 italiano), iscrivendosi via email (info@rebus.site) o telefonando (+39 347.4240186).

Invito al Forum e alla mostra