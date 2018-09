Info #RF2018 - IV Convegno di riqualificazione fluviale: iscrizioni aperte sino al 12 ottobre Si terrà a Bologna dal 22 al 26 un confronto sul tema per un nuovo equilibrio del territorio, tra cambiamento climatico e consumo del suolo Tweet Tweet E' ancora possibile iscriversi, fino a venerdì 12 ottobre 2018, al convegno “Tra cambiamento climatico e consumo di suolo: la riqualificazione fluviale per un nuovo equilibrio del territorio”, che CIRF, Regione Emilia-Romagna e Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale hanno organizzato a Bologna dal 22 al 26 ottobre 2018, nell’ambito delle attività di networking del progetto europeo LIFE RINASCE. Concepito come una vera e propria “settimana della riqualificazione fluviale”, ed articolato in diversi momenti formativi, workshop, sessioni tematiche ed escursioni sul campo, l’evento intende coinvolgere gli Enti pubblici, i professionisti del settore, il mondo della ricerca scientifica, le associazioni e gli operatori economici che trattano la materia in questione, perché si confrontino sui temi di maggiore rilievo in Italia e all’estero, e mostrino le più significative esperienze realizzate in relazione al miglioramento dello stato ecologico dei corsi d’acqua e, più in generale, alla sostenibilità delle politiche di prevenzione del rischio idraulico in attuazione della pianificazione di bacino. Per ulteriori informazioni ed iscrizioni: http://www.cirf.org/it/rf2018/ Per informazioni sul Progetto LIFE RINASCE: http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/life-rinasce Azioni sul documento Stampa