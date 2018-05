Info "Scarpe al centro": le mille iniziative sul territorio regionale Il progetto benefico di Arpae e Ceas regionali al centro di diverse iniziative fino a settembre Tweet Tweet Continua a pieno ritmo la raccolta di vecchie scarpe da ginnastica o infradito grazie alle incessanti iniziative organizzate, territorialmente, dalla rete regionale dei Centri di educazione alla sostenibilità (Ceas). La campagna ‘Le tue scarpe al centro’, messa a punto da Arpae Emilia-Romagna, ricopre un duplice obiettivo: da un lato promuovere una nuova economia rispettosa dell'ambiente. Ridurre i rifiuti significa, nel tempo, ridurre inquinamento e ottenere un ambiente più pulito e vivibile per tutta la popolazione. Dall’altro canto creare un movimento benefico che ci permetta di allestire il nuovo parco giochi per i bambini di Amandola, città colpita dal sisma nel 2016. I comuni aderenti all'iniziativa sono 49 e nei rispettivi territori sono stati organizzati numerosi punti di raccolta (oltre 230) e eventi collaterali. Ogni territorio ha organizzato periodi circoscritti di raccolta ed eventi personalizzati di cui vi rendiamo conto qui di seguito: Area Bologna - distribuzione cartoline allo Stadio Dall’Ara in occasione di Bologna-Chievo di domenica 13 maggio e presidio con stand alla StraBologna, il 19 e 20 maggio. Il 3 giugno a Imola, presso il Parco delle Acque Minerali, sarà allestito un punto raccolta in occasione dell’evento “Sport al Centro”, dalle ore 10.00 alle 18.30. Area Reggio Emilia - il 26 maggio in occasione di Cam in Love ci sarà una promozione mirata con l’aula viaggiante del Centro Ambientale Mobile. Sempre nel reggiano sono previste altre due iniziative. Ad Albinea la promozione e la raccolta all’interno della Festa della scuola in programma il 19 maggio, mentre a Bibbiano il 26 maggio è la volta dell’altra manifestazione dedicata a studenti e genitori "Scuole in piazza-Ecofesta bibbianese". Area Moidena - quattro gli eventi in programma. A Ravarino il 3 giugno la raccolta sarà attiva a Giugno Ravarinese, il 24 giugno a Campegine con lo stand all’interno della Fiera S. Pietro e Paolo e a fine luglio presidio alla Fiera di Nonantola. Si chiude a Mirandola il 23 settembre con presentazione e raccolta all’interno di "Verde Vivo". Area Ferrara - ad Argenta con stand operativi agli eventi "Città Bambina" e "Festa del volontariato". A Portomaggiore il 13 maggio saremo presenti alla Festa dell’Agricoltura e il 27 maggio a Gambulaga di Portomaggiore in occasione della 32^ Olimpiade dei ragazzi. Il 2 giugno con la manifestazione "Color Vibe" organizzata a Vallette di Ostellato. Area Ravenna - il prossimo evento è in programma il 27 maggio in occasione della Sagra delle Alfonsine. Diverse le iniziative organizzate nel comune di Villanova di Bagnacavallo: il 6 maggio nell’ambito del mercatino del riuso “La soffitta in piazza” e punto raccolta all’Ecomuseo delle Erbe Palustri. Sempre a Villanova di Bagnacavallo si replica l’11 maggio al Parco pubblico di Città dei Bambini e il 12 maggio all’Ecomuseo delle Erbe Palustri, nell’ambito delle iniziative "Meraviglie segrete. Salute e Bellezza, dalle Capanne alle Rose". Si prosegue il 10 maggio a Massa Lombarda con il point alla "Festa dello Sport", il 17 maggio al Podere Pantaleone, all’interno dell’iniziativa dedicata alla "Città dei Ragazzi" e si chiude a Fusignano il 20 maggio in occasione del Torneo di calcio per bambini. Per saperne di più: Il progetto

Video di presentazione Nella foto il Club Manager del Bologna F.C. 1909 Marco Di Vaio, testimonial della campagna

