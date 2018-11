A Bologna una serata dedicata alle foreste patrimonio dell’umanità

Si terrà a Bologna il 14 dicembre alle ore 18.00, presso il Cinema Lumière, una serata dedicata alle foreste. L'iniziativa, promossa dall'Ente parco in collaborazione con la Regione, che sarà l’occasione per far conoscere questi ambienti spettacolari attraverso la proiezione di un video dedicato a Sasso Fratino nelle due 4 stagioni e un documentario dedicato sempre alla storia di Sasso Fratino. Le foreste primigenie, quelle che non sono quasi mai state toccate dall’uomo, sono oramai impossibili da trovare in un continente di così intensa antropizzazione come l’Europa.

Per fortuna alcune ancora esistono, anche se molto rare. Piccoli lembi di antiche foreste che oggi definiamo vetuste perché sfiorano anche i 600 anni di età e hanno mantenuto l’aspetto e la bellezza primordiale. Fanno parte della Rete Europea delle faggete vetuste inserite nell'elenco dei siti UNESCO "Patrimonio Mondiale dell'Umanità". Un punto di questa Rete Europa, della quale fanno parte le foreste di ben 12 paesi europei, è quello di Sasso Fratino, la prima Riserva integrale italiana istituita dal CFS nel lontano 1959 e dal 1993 compresa nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.

Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, in collaborazione con il Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Pratovecchio, si è adoperato fin da subito per divulgare i valori del riconoscimento di questa Riserva Naturale Integrale realizzando una pubblicazione ad hoc scaricabile online o acquistabile presso gli uffici e i centri visita del Parco e un video dedicato a Sasso Fratino.

Dopo la proiezione del video e del documentario seguirà un buffet con prodotti tipici dell'appennino romagnolo.

Non mancante a questo appuntamento davvero unico!

La partecipazione è libera e non è richiesta nessuna iscrizione.

