Info Turismo esperienziale, il progetto “Cammini Emilia-Romagna” Cultura, spiritualità, storia, natura, enogastronomia, tradizione nell’ottica della lentezza. Nel sito servizi e informazioni Via degli Abati Avviato nell’ambito del progetto Turismo esperienziale dei cammini dedicato alla promozione del turismo lento sviluppato da Apt Servizi nel 2015 in accordo con l’assessorato al Commercio e al Turismo regionale, il progetto sperimentale “Cammini Emilia-Romagna” ha come obiettivi la valorizzazione dell’Emilia-Romagna come terra ricca di testimonianze di fede e passaggio strategico di antiche vie di pellegrinaggio e commercio e delle valenze turistiche dei territori, innescando economie locali, differenziando e qualificando l’offerta turistica regionale con una specifica offerta di turismo slow ed esperienziale. Per promuovere e valorizzare i Cammini e i territori attraversati è stato realizzato un sito web, con una interfaccia semplice e chiara, che rende fruibile a utenti e operatori l’offerta dei servizi e le informazioni sui cammini. Le attività di progetto sono svolte attraverso lo strumento del Tavolo tecnico del Turismo Esperienziale dei Cammini coordinato da Apt Servizi, in accordo con l’Assessorato Turismo Regione Emilia-Romagna e prevedono nel 2018 il coinvolgimento delle Destinazioni turistiche regionali. Nel 2016, nell’ambito del progetto regionale, è stata siglata la Convenzione tra la Conferenza Episcopale dell’Emilia Romagna, Ufficio Pastorale del Turismo, e l’Assessorato regionale al Turismo a seguito del quale è stato avviato il tavolo tecnico dedicato al Turismo religioso che si riunisce periodicamente presso la sede di Apt. Sinergie, collaborazioni, partnership si sono sviluppate su azioni specifiche con Assessorato Agricoltura, Agenzia del Demanio regionale, Segretariato Mibact Regionale. Tramite il Tavolo tecnico si è attivato il confronto con la Direzione Generale del Mibact con un focus dedicato anche alla candidatura – per l’inserimento nell’Atlante digitale dei Cammini - dei percorsi regionali. L’Atlante, presentato lo scorso 4 novembre 2017 a Roma, ha riconosciuto 11 Cammini della Regione Emilia- Romagna: la Via degli Abati, la Via Francigena, la Via degli Dei, la Via Romea Strata tratto longobardo nonantolano, la Via Romea Nonantolana, il Cammino di Sant’Antonio, la Via Romea Germanica, il Cammino di Assisi, il Cammino di San Vicinio, il Cammino di Dante, il Cammino di San Francesco da Rimini a La Verna. In stand by per un prossimo inserimento: la Via Matildica del Volto Santo e la Via di Linari. Azioni sul documento Stampa