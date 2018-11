Info Attività estrattive in Emilia-Romagna: il punto su esperienze e prospettive Si terrà il 12 novembre a Bologna un convegno sul tema. Saranno presentati anche i progetti europei che vedono coinvolta la Regione Tweet Tweet Presentare l’esperienza e le prospettive della Regione Emilia-Romagna nell’ambito delle attività estrattive, un settore che sta tornando di interesse prioritario per l’Unione Europea. E' questo lo scopo del convegno "Le attività estrattive in Emilia-Romagna e i progetti europei", che si terrà a Bologna il prossimo 12 novembre, dalle ore 9,45 alle 13, in Viale della Fiera 8 - Sale B-C-D. Durante questa iniziativa verranno illustrati i progetti europei a cui la Regione ha partecipato su questo tema. In particolare sarà presentato il progetto europeo MINLAND, che mira alla promozione di azioni e strategie per una pianificazione sostenibile delle materie prime. Fra i 12 progetti scelti dal partenariato come buone pratiche da proporre a livello europeo è rientrato il progetto di valorizzazione delle argille varicolori di Baiso, proposto dal Comune e finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, che punta a una completa integrazione fra le diverse anime del territorio, attraverso la realizzazione di un percorso minerario/naturalistico. Sarà inoltre presentato il quadro completo delle competenze della Regione in materia di attività estrattive, compreso il nuovo catasto regionale cave e miniere, la riorganizzazione e il coordinamento delle attività di polizia mineraria e le attività di supporto tecnico-amministrativo per gli studi e gli interventi di ripristino in siti oggetto di attività estrattive esaurite. Saranno presentati per la prima volta anche l’atlante delle miniere storiche e l’aggiornamento del Manuale per il recupero e la riqualificazione ambientale delle cave in Emilia-Romagna, lavori cofinanziati dal progetto europeo MINATURA 2020. Per ulteriori informazioni è possibile contattare: Christian Marasmi | 0515276867 - christian.marasmi@regione.emilia-romagna.it

Marcello Nolè | 0515276970 - marcello.nole@regione.emilia-romagna.it Per approfondire: modulo di iscrizione on line aperto fino a venerdì 9 novembre, ore 12:00 - Numero massimo iscritti: 90

